Суперкубок України: «Шахтар» - очевидний фаворит

Чи перевершить новий тренер «Шахтаря» Луїш Каштру своїх попередників - Фонсеку і Луческу?

Вже цієї неділі в Україні відбудуться перші офіційні матчі нового сезону. Зазвичай, він стартує з Суперкубка. Але цього разу водночас з цією грою зіграють також і матч «Ворскла» - «Зоря» в рамках чемпіонату УПЛ. Втім, вболівальники зможуть подивитися обидва матчі. У Полтаві почнуть грати о 14:00, а в Одесі, де «Шахтар» і «Динамо» розіграють Суперкубок, о 21:00.

Це буде вже 16-й розіграш трофею, який поки що вигравали тільки «гірники» і кияни. На рахунку «Динамо» - сім перемог, тоді як у «Шахтаря» - вісім. Правда, при цьому динамівці частіше виявлялися сильнішими донеччан: шість проти п'яти. Справа в тому, що у гірників в Суперкубку раніше також були суперниками «Таврія», донецький «Металург» і «Чорноморець», тоді як «Динамо» тільки один раз грало не з «Шахтарем» у фіналі, 10 років тому туди пробилася «Ворскла».

Взагалі, статистика зустрічей команд досить рівна, це стосується не лише Суперкубка, а й усіх турнірів. «Шахтар» в останні роки потроху схиляє чашу терезів на свою користь. Тому, кожне нове протистояння українських грандів стає дедалі важливішим. Такі матчі завжди приваблюють глядачів і очікується, що і цього разу їх буде на стадіоні чимало. Наприклад, експерти Parimatch дають 57% на те, що збереться понад 27 400 глядачів. Стадіон «Чорноморець» в Одесі, нагадаємо, вміщує трохи більше 34 000 уболівальників. Що ж стосується шансів на успіх, то їх більше у «Шахтаря», ті ж 57% проти 43% у «Динамо».

Відзначимо також, що цей буде перший офіційний матч для португальського фахівця Луїша Каштру на чолі «гірників». Його попередник, Паулу Фонсека, два роки тому теж починав грою за Суперкубок і програв по пенальті «Динамо». Цікаво, що і у Мірчі Луческу, одним з перших матчів на чолі «Шахтаря» був Суперкубок. Тоді «гірники» також програли «Динамо» в серії післяматчевих пенальті. Так що зовсім скоро ми дізнаємося, чи зуміє Каштру перервати неприємну для тренерів «Шахтаря» традицію.