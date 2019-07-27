«Атлетико» завдав «Реалу» принизливої поразки 7:3

Мадридське дербі відбулось на комерційному турнірі у США.

Мадридський «Атлетико» розгромив «Реал» 7:3 на Міжнародному кубку чемпіонів у США. Про це повідомляє Укрінформ.

В американському Іст-Рутерфорді (передмістя Нью-Йорку) ще в першому таймі «Атлетико» забив Королівському клубу 5 м'ячів. Вже до перерви Дієго Коста оформив хет-трик, ще по м’ячу забили Жоау Фелікс і Анхель Корреа.

На початку другої половини Коста забив четвертий для себе м'яч в цій зустрічі, але на 65-й хвилині нападника вилучили з поля разом із захисником «Реала» Дані Карвахалем.

За «Атлетико» ще раз відзначився Вітоло. «Реалу» вдалося забити тричі в другому таймі завдяки точним ударам Начо Фернандеса, Каріма Бензема і Хав'єра Санчеса. У підсумку,7:3 - фантастична перемога «Атлетико».

За «Реал» не грав український воротар Андрій Лунін. В цьому матчі у воротах «Реалу» по тайму провели Тібо Куртуа і Кейлор Навас.

«Реал» завершив свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. «Атлетико» 10 серпня ще зіграє проти «Ювентуса».