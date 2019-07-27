Збірна України розгромила баскетболістів Данії на старті чемпіонату Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) провели перший поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у стартовому протистоянні упевнено перемогла баскетболістів Данії - 89:67 (23:21, 20:11, 12:14, 34:21), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Збірна України увійшла в ТОП-10 на чемпіонаті Європи U20 з баскетболу В інших матчах групи В команда Грузії взяла гору над однолітками з Латвії - 80:45 (14:12, 18:14, 27:5, 21:14), а збірна Ірландії з рахунком 60:74 (16:29, 15:17, 9:19, 20:9) програла збірній Північної Македонії, з якою українці зустрінуться 27 липня.