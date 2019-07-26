Україна виграє на Олімпіаді-2020 16 медалей

Аналітики Gracenote прогнозують нашим спортсменам 17-е місце в медальному заліку.

Компанія Gracenote вважає, що Україна на літній Олімпіаді-2020 на Токіо зможе завоювати 16 медалей. Її аналітики прогнозують нашим спортсменам підсумкове 17-е місце в командному заліку. Про це повідомляє офіційний сайт gracenote.com.

Беззаперечним фаворитом Олімпіади-2020 аналітики компанії вважають збірну США, яка, на їхню думку, в Токіо зможе завоювати 126 медалей.

Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня 2020 року. У столиці Японії спортсмени з 205 країн світу розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 українські спортсмени завоювали всього 11 медалей, з яких 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових - це стало гіршим результатом для України з часів здобуття незалежності.