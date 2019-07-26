З Першої ліги в УПЛ піднімуться три команди

Елітний дивізіон залишить лише одна команда, в сезоні-2020/2021 в УПЛ гратиме 14 клубів.

На сьогоднішньому виконкомі Української асоціації футболу прийняли рішення про обмін між лігами в сезоні, що стартує. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За інформацією сайту, після закінчення чемпіонату-2019/2020 Прем'єр-лігу покине один клуб, який посів останнє місце.

З Першої ліги у дивізіон вище безпосередньо піднімуться три команди, що зайняли за підсумками сезону перші три місця в турнірній таблиці. Щоправда, за умови отримання атестата на виступ в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що раніше клуби Прем'єр-ліги лише з другої спроби підтримали пропозицію Виконкому УАФ про розширення УПЛ до 14 команд починаючи з сезону-2020/2021.

Наступний сезон в елітному українському футбольному дивізіоні стартує 28 липня. В цей же день відбудеться матч за Суперкубок України між «Динамо» і «Шахтарем».