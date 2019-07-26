В Одесі футбольний Суперкубок України показали журналістам

Президент української Прем'єр-ліги Томас Грімм презентував журналістам футбольний Суперкубок України під час зустрічі з в.о. голови Одеської ОДА Світланою Шаталовою.

Розіграш Суперкубка України удесяте відбудеться на стадіоні "Чорноморець" 28 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо стадіон "Чорноморець" унікальним місцем для проведення футбольного матчу за Суперкубок України. Очікуємо в неділю близько 40 тисяч уболівальників. Ми також пересвідчились, що тут створені необхідні умови для проведення матчу", - зазначив Грімм.

За його словами, в українській Прем'єр-лізі шкодують, що тимчасово не бере участь у змаганнях за Суперкубок команда футболістів клубу "Чорноморець", і вважають дуже важливими супутні фізкультурно-масові та розважальні заходи, в тому числі організацію в центрі міста промо-зони, турніру з кіберфутболу і легкоатлетичний забіг за участю віце-мера Одеси в центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка з нагоди матчу за Суперкубок.

Зі свого боку Світлана Шаталова наголосила, що футбольні матчі за Суперкубок - завжди свято як для вболівальників, так і для всього міста.

“Нам відомо, що розпродано майже всі квитки на цю видовищну зустріч між футболістами “Динамо” і “Шахтаря”, - зазначила вона.

Під час зустрічі також мова йшла про безпеку жителів і гостей міста - з боку обласної влади буде вжито вичерпних заходів для підтримання правопорядку і безпеки учасників матчу та вболівальників.

Як нагадав директор матчу Євген Дикий, обслуговуватиме матч за Суперкубок України-2019 між "Динамо" і "Шахтарем" бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

Фото: Одеська ОДА