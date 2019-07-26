Стало відомо, де зіграють у відборі Євро-2020 Сербія й Україна

Футбольний поєдинок заключного туру відбору чемпіонату Європи-2020 між національними збірними Сербії та України пройде у Белграді.

Зустріч відбудеться 17 листопада 2019 року на стадіоні "Райко Митич", повідомляє прес-служба УАФ.

Ця арена є домашньою і для збірної Сербії, так і для столичного клубу "Црвена Звезда".

Трибуни стадіону вміщують близько 55 тисяч 500 глядачів.

Становище команд у відбірковій групі В Євро-2020: Україна - 10 очок (після 4-х ігор), Люксембург - 4 (4), Сербія - 4 (3), Португалія - 2 (2), Литва - 1 (3).