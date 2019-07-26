У Вінниці розпочинається V "Кубок Героїв спецназу" з футболу

У Вінниці в п’ятницю розпочинається V Кубок Героїв спецназу з футболу.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомив координатор турніру — голова правління ГС "Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО" Анатолій Слівінський.

"Сьогодні у нас перший день V Кубка Героїв спецназу з футболу, ігровий день. Гратимуть п’ять команд: з Очакова, Кропивницького, Хмельницького, Бердичева та команда зі штабу сил спеціальних операцій. А завтра – урочистості за участі почесних гостей і товариський матч наших ветеранів-спецпризначенців зі збірною їхніх колег із НАТО", - повідомив Слівінський.

За його словами, футбольний турнір серед спецпризначенців "Кубок Героїв спецназу" започаткований 2015 року, цьогоріч він проводиться уп’яте. Він традиційно проходить у Вінниці на Центральному міському стадіоні і буде дводенним - 26-27 липня.

Вхід на усі матчі – вільний.

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У п’ятницю відбудеться ігровий день, а в суботу – урочистості, на які запрошено почесних гостей. Зокрема, свою участь у заході підтвердили глава МЗС Павло Клімкін, посол Канади в Україні Роман Ващук, а також командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов.

27 липня о 10.00 також відбудеться авіашоу, під час якого спецпризначенці продемонструють висадку з вертольота, стрибки з парашутом із приземленням на стадіон. Також у цій локації представлять сучасну зброю. Об 11.00 розпочнеться фінал Кубка, а о 12.15 на глядачів чекає товариський матч між національною збірною України "Ветеран" та збірною сил спеціальних операцій країн-членів НАТО.

28 липня відбудеться урочиста хода команд-учасниць турніру центральною вулицею міста - Соборною та покладання квітів до пам’ятника загиблим учасникам АТО на Європейській площі.