Тренер «Зорі» прокоментував перемогу над «Будучностю»

Віктор Скрипник похвалив команду за гру та переможний результат.

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник прокоментував матч, в якому луганчанам вдалося в кваліфікації Ліги Європи перемогти «Будучность» (3:1). Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Гра була важкою. Ще нічого не зрозуміло. Ще є друга гра. Але той запас, який ми сьогодні зробили, допомагає оптимістично дивитися вперед.

Трохи переживаємо, тому що у нас вже через три дні наступна гра. Попереду довгий переліт. Однак коли виграєш, труднощі легше долати. Чекаємо і матчу-відповіді. Повторюся, ще нічого не вирішено. Треба завжди бути в хорошій формі, щоб обіграти «Будучность» ще раз.

Вдячний своїм хлопцям, які провели хорошу гру і зробили гарну роботу. Сьогодні для нас це був перший офіційний матч, який, на щастя, завершився перемогою», - розповів Скрипник.

Нагадаємо, «Зоря» перемогла на виїзді з комфортним рахунком 3:1 і має чудові шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. Матч-відповідь між «Зорею» та «Будучностю» відбудеться в Запоріжжі, 1 серпня. Старт зустрічі - о 19:00.