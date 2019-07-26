Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів другого раунду відбору
Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" у Подгориці завдали поразки чорногорській "Будучності" (3:1).
Результати перших матчів другого відбіркового раунду Ліги Європи:
"Пюнік" (Вірменія) - "Яблонець" (Чехія) - 2:1
"Вентспілс" (Латвія) - "Гзіра" (Мальта) - 4:0
"Габала" (Азербайджан) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія) - 0:2
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Левскі" (Болгарія) - 3:0
"Партизані" (Албанія) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
"Утрехт" (Голландія) - "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) - 1:1
"Чіхура" (Грузія) - Абердін (Шотландія) - 1:1
"Гонвед" (Угорщина) - "Універсітатя" (Крайова, Румунія) - 0:0
"Алашкерт" (Вірменія) - "Стяуа" (Румунія) - 0:3
"Арсенал" (Росія) - "Нефтчі" (Азербайджан) - 0:1
"Єні Малатьяспор" (Туреччина) - "Олімпія Любляна" (Словенія) - 2:2
"Легія" (Гданськ, Польща) - "Брондбю" (Данія) - 2:1
"Млада-Болеслав" (Чехія) - "Ордабаси" (Казахстан) - 1: 1
"Молде" (Норвегія) - "Чукарічкі" (Сербія) - 0:0
"Флора" (Естонія) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) - 1:2
"Хаугесунн" (Норвегія) - "Штурм" (Австрія) - 2:0
"Шахтар" (Солігорськ, Білорусь) - "Есб'єрг" (Данія) - 2:0
"Конна Квей" (Вельс) - "Партизан" (Сербія) - 0:1
"Локомотив" (Пловдив, Болгарія) - "Спартак" (Трнава, Словаччина) - 2:0
"Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0
ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія) - 1:0
МОЛ (Угорщина) - "Вадуц" (Ліхтенштейн) - 1:0
"Норрчепінг" (Швеція) - ФК "Лієпая" (Латвія) - 2:0
"П'яст" (Польща) - ФК "Рига" (Латвія) - 3:2
"Люцерн (Швейцарія) - "Клаксвік" (Фарерські острови) - 1:0
АЗ (Голландія) - "Геккен" (Швеція) - 0:0
"Аріс" (Греція) - АЕЛ (Лімасол, Кіпр) - 0:0
"Гент" (Бельгія) - ФК "Вііторул" (Румунія) - 6:3
"Дунайська Стреда" (Словаччина) - "Атромітос" (Греція) - 1:2
"Женесс Еш" (Люксембург) - "Гімарайнш" (Португалія) - 0:1
"Будучность" (Чорногорія) - "Зоря" (Україна) - 1:3
"Вулвергемптон" (Англія) - "Крузейдерс (Північна Ірландія) - 2:0
"Домжале" (Словенія) - "Мальме" (Швеція) - 2:2
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Нідеркорн" (Люксембург) - 2:0
"Страсбург" (Франція) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - 3:1
"Валюр" (Исландія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 1:1
"Еспаньйол" (Іспанія) - "Стьярнан" (Ісландія) - 4:0
"Легія" (Польща) - КуПС (Фінляндія) - 1:0
"Торіно" (Італія) - "Дебрецен" (Угорщина) - 3:0
"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Аполлон" (Кіпр) - 2:1
"Слован" (Словаччина) - "Феронікелі" (Косово) - 2:1
"Арарат" (Вірменія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 2:0
"Торсхавн" (Фарерские острова) - "Линфилд" (Північна Ірландія) - 2:2
"Шкендия" Північна Македонія) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2
ФК "Санта-Колома" (Андорра) - "Астана" (Казахстан) - 0:0
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Судува" (Литва) - 0:5.
Поєдинки у відповідь другої стадії відбору Ліги Європи пройдуть 30-31 липня та 1 серпня.