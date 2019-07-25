Пʼятов: Останнім часом "Шахтар" довів, що сильніший за "Динамо", доведе й тепер

Голкіпер футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрій Пʼятов поділився очікуваннями від поєдинку Суперкубка України.

Гравець відзначив, що його команда знову доведе свою силу, повідомляє Tribuna.com.

"Ми готові до матчу. Продемонструємо це на полі. Обидві команди мотивовані, перед обома стоятимуть максимальні завдання. Останнім часом доводимо, що ми сильніші, доведемо й цього разу", - заявив воротар.

Як інформувало агентство, матч за Суперкубок України-2019 "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у неділю, 28 липня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок - о 21.00.