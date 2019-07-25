Британський боксер Ділліан Вайт провалив допінг-тест

Британський боксер-суперважковаговик Ділліан Вайт, який у своєму останньому бою переміг колумбійця Оскара Ріваса і став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC, провалив один з передматчевих допінг-тестів.

Британець тестувався за програмою WBC Clean Boxing і проходив тести VADA, однак заборонений препарат в його аналізах виявило Британське антидопінгове агентство (UKAD), повідомляє Klitschko-brothers.com.

Про результати тесту стало відомо ще за три дні до бою, проте Британська рада з контролю над боксом не дискваліфіковані Вайта, оскільки за діючими у Британії правилами спортсмена можуть визнати порушником лише після перевірки другого зразка аналізів і проходження апеляції (якщо її подадуть) .

У 2012-2014 роках Ділліан Вайт відбув дворічну дискваліфікацію, після того як в його аналізах знайшли метілгексанамін (препарат, схожий за дією з кофеїном, внесено до списку заборонених для спортсменів 2009 року). Комісія, яка розглядала справу, погодилася із твердженням Вайта, що позитивний тест став результатом приймання харчової добавки, яка вільно продавалася. Дискваліфікацію, однак не скасували, оскільки боксер мав особисто переконатися, що добавка не містить нічого забороненого.