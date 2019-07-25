Лідер «Динамо» Циганков не зіграє в матчі за Суперкубок України

Також поєдинок пропускає основний нападник Фран Соль.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков не зможе зіграти в матчі з «Шахтарем» за Суперкубок України. Про це повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

Також, за інформацією ресурсу, до зустрічі не готуються Міккель Дуелунд, Олександр Андрієвський і Фран Соль. Всі перераховані гравці продовжують відновлюватися після травм. Очікується, що футболісти відновляться до стартових матчів сезону в чемпіонаті України.

На самому матчі за Суперкубок, тим часом, очікується аншлаг. За словами президента Прем'єр-ліги Томаса Грімма, у продажу залишилися тільки 2 тисячі квитків. Зустріч судитиме арбітр Віталій Романов.

«Шахтар» і «Динамо» зустрінуться у неділю, 28 липня, на одеському стадіоні «Чорноморець» о 21:00.