«Олександрія» не домовилась з «Динамо» про оренду Алібекова
Укрінформ
Клуб з Олександрії відмовився платити півзахиснику повноцінну зарплату.
«Олександрія» не змогла домовитися з «Динамо» про оренду півзахисника Ахмеда Алібекова з фінансових причин. Про це повідомляє «Динамоманія».
Олександрійці були не готові самостійно платити гравцеві зарплату, яку він отримує в київському клубі. «Олександрія» розраховувала, що «Динамо» буде самостійно покривати більшу частину, однак це не влаштувало киян.
Алібеков пройшов збори з «Олександрією», але поїхав в оренду в чеський «Слован» (Ліберець).
Нагадаємо, з 21-річним українцем підпишуть орендну угоду строком на 1 рік. Футболіст вже прибув в чеський клуб і підписав контракт.
Раніше повідомлялося, що київський клуб розпочинає співпрацю з клубом вищого дивізіону Чехії - «Слованом» (Ліберець).