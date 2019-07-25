«Олександрія» не домовилась з «Динамо» про оренду Алібекова

Клуб з Олександрії відмовився платити півзахиснику повноцінну зарплату.

«Олександрія» не змогла домовитися з «Динамо» про оренду півзахисника Ахмеда Алібекова з фінансових причин. Про це повідомляє «Динамоманія».

Олександрійці були не готові самостійно платити гравцеві зарплату, яку він отримує в київському клубі. «Олександрія» розраховувала, що «Динамо» буде самостійно покривати більшу частину, однак це не влаштувало киян.

Алібеков пройшов збори з «Олександрією», але поїхав в оренду в чеський «Слован» (Ліберець).

Нагадаємо, з 21-річним українцем підпишуть орендну угоду строком на 1 рік. Футболіст вже прибув в чеський клуб і підписав контракт.

Раніше повідомлялося, що київський клуб розпочинає співпрацю з клубом вищого дивізіону Чехії - «Слованом» (Ліберець).