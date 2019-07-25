Стаховський програв у другому колі тенісного турніру в Бінгемптоні

Українець Сергій Стаховський достроково зачохлив ракетку на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour в Бінгемптоні (США) з призовим фондом $54,160 тис.

У матчі другого кола змагань посіяний під 3-м номером Стаховський у впертій боротьбі поступився 537-й "ракетці" світу американцю Алексу Рибакову - 6:7 (8:10), 6:4, 6:7 (5:7), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 50 хвилин.

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У першому сеті Стаховський не реалізував два сетбола на тайбрейку, а у вирішальній партії не скористався перевагою в рахунку 5:2 і двома матчболами за рахунку 5:4. На тайбрейку Стаховський також вів 3:1, після чого зміг виграти до кінця зустрічі лише два розіграші.