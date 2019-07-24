Ліга чемпіонів УЄФА: "Ференцварош" Реброва обіграв "Валлетту"
Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під керівництвом українського наставника Сергія Реброва у першому матчі другої стадії відбору Ліги чемпіонів переміг гостей з Мальти "Валлетту" - 3:1, повідомляє Укрінформ.
У складі "Ференцвароша" відзначилися Лаша Двалі (19-та хвилина) і двічі Давиде Ланцафаме (36, з пенальті, 59); у "Валлетти" - Юрі (85).
Результати інших поєдинків середи:
БАТЕ (Білорусь) - "Русенборг" (Норвегія) - 2:1
голи: Ігор Стасевич (5-та хвилина, з пенальті), Максим Скавиш (51) - Андрес Конрадса (25);
ЧФР (Румунія) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - 1:0
гол: Білель Омрані (22);
"Марібор" (Словенія) - АІК (Швеція) - 2:1
голи: Рок Кронаветер (6), Саша Івкович (38) - Геноко Гойти (28);
"Црвена Звезда" (Сербія) - ХІК (Фінляндія) - 2:0
голи: Річмонд Боачі (27), Мілан Павков (90);
"Селтік" (Шотландія) - "Нимме" (Естонія) - 5:0
голи: Крістофер Айер (36), Райан Крісті (44. с пенальті, 65), Лі Гріффітс (45+3), Каллум Макгрегор (77).
"Дандолк" (Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:1
голи: Патрік Хобан (78) - Махима Емрелі (4).
Матчі у відповідь відбудуться 30-31 липня.
Нагадаємо, київське "Динамо" почне виступ у Лізі чемпіонів УЄФА з третього відбіркового раунду, де зіграє з бельгійським "Брюгге".