Хацкевич назвав «Брюгге» швидкою і агресивною командою

Динамівські тренери збираються серйозно вивчати суперника в матчах чемпіонату Бельгії.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився думкою про суперника по 3-му кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів - «Брюгге». Про це він розповів dynamo.kiev.ua.

«Нас чекають поєдинки з дуже швидкою командою, яка діє в агресивній манері. У «Брюгге» змінився головний тренер. З попереднім наставником ця команда грала за схемою 4-3-3, яку використовую багато команд Бельгії та Нідерландів.

Як будуватиметься гра «Брюгге» при новому тренері, побачимо, але я не думаю, що відбудуться якісь серйозні зміни.

Тільки офіційні матчі покажуть, яким є справжній рівень нинішнього «Брюгге». 2 липня один з представників нашого тренерського штабу - Вісенте Гомес - відвідає матч 2-го туру чемпіонату Бельгії «Брюгге» - «Сент-Труйден».

І, безумовно, ми аналізуватимемо відеозапис поєдинку 1-го туру бельгійської першості за участю «Брюгге», який відбудеться 27 липня», - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між «Брюгге» і «Динамо» покаже телеканал «2+2». Поєдинок в Бельгії на стадіоні «Ян Брейдель» відбудеться у вівторок, 6 серпня. Початок трансляції о 21:25 за київським часом.