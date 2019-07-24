Матч «Брюгге» - «Динамо» покаже телеканал «2+2»

Гра відбудеться 6 серпня, початок трансляції о 21:25.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між «Брюгге» і «Динамо» покаже телеканал «2+2». Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Поєдинок в Бельгії на стадіоні «Ян Брейдель» відбудеться у вівторок, 6 серпня. Початок трансляції о 21:25 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок матчу о 19:30.

Нагадаємо, що «2+2» входить в медіахолдинг «1+1 Медіа». У минулому сезоні телеканал показував матчі «Динамо» в УПЛ і кваліфікації Ліги чемпіонів.

Новий сезон «Динамо» розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє Суперкубок України з «Шахтарем». У першому турі УПЛ кияни 31 липня зіграють проти «Карпат».