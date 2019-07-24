Зінченко провів другий тайм за

Зінченко провів другий тайм за "МанСіті" у грі проти футбольного клубу з Гонконгу

Укрінформ
Англійський футбольний гранд "Манчестер Сіті", де виступає гравець національної збірної України Олександр Зінченко, продовжує азійське турне.

У середу команда Хосепа Гвардіоли не мала проблем у контрольному поєдинку проти 9-разового чемпона Гонконгу ФК "Кітчі" - 6:1, повідомляє прес-служба УАФ.

Зінченко з’явився на полі одразу після перерви, замінивши свого прямого конкурента за місце на лівому фланзі оборони "МанСіті" іспанця Анхеліньйо.

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Свій останній контрольний поєдинок перед офіційним стартом сезону англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" проведе 27 липня в Японії проти клубу "Йогогама Ф. Марінос". А вже 4 серпня  на команду Зінченка очікує матч на лондонському стадіоні "Вемблі" проти "Ліверпуля" за Суперкубок Англії-2019. 

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