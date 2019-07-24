Зінченко провів другий тайм за "МанСіті" у грі проти футбольного клубу з Гонконгу

Англійський футбольний гранд "Манчестер Сіті", де виступає гравець національної збірної України Олександр Зінченко, продовжує азійське турне.

У середу команда Хосепа Гвардіоли не мала проблем у контрольному поєдинку проти 9-разового чемпона Гонконгу ФК "Кітчі" - 6:1, повідомляє прес-служба УАФ.

Зінченко з’явився на полі одразу після перерви, замінивши свого прямого конкурента за місце на лівому фланзі оборони "МанСіті" іспанця Анхеліньйо.

Свій останній контрольний поєдинок перед офіційним стартом сезону англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" проведе 27 липня в Японії проти клубу "Йогогама Ф. Марінос". А вже 4 серпня на команду Зінченка очікує матч на лондонському стадіоні "Вемблі" проти "Ліверпуля" за Суперкубок Англії-2019.