Дзюдоїст Голобородько здобув "бронзу" на Європейському олімпійському фестивалі

В Баку (Азербайджан) триває ХV Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ).

У четвертий день змагань бронзовим призером став український дзюдоїст Микита Голобородько, повідомляє Укрінформ.

Голобородько посів 3-тє місце у ваговій категорії до 50 кг, здобувши чисту перемогу у "бронзовому" фіналі над італійцем Томасом Скатоліно.

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Ця медаль стала восьмою для України на ЄЮОФ-2019. В активі "синьо-жовтих" 1 золота, 2 срібні та 5 бронзових нагород.