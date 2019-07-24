Футбольну гру Суперкубка України "Динамо" - "Шахтар" розсудить дніпрянин Романов
Укрінформ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019, між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".
Головним арьітром поєдинку буде 39-річний Віталій Романов з Дніпра, повідомляє Укрінформ.
Асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків), резервний асистент арбітра - Семен Шлончак (Черкаси), спостерігач арбітражу — Віталій Годулян (Одеса).
На поєдинку проходитиме тестування система відеодопомоги арбітрам (VAR). Арбітром у цій якості призначено Євгена Арановського (Київ), асистентом - Андрія Скрипку (Кропивницький), спостерігачем арбітражу - Віктора Дердо (Чорноморськ, Одеська область).
Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в неділю, 28 липня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок - о 21.00.