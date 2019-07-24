Запорізький "Металург" замінить київський "Арсенал" у Першій лізі українського футболу

Запорізький футбольний клуб "Металург" замінить київський "Арсенал" у Першій лізі чемпіонату України.

Відповідне рішення прийняла Рада ліг ПФЛ, повідомляє Sport Arena.

"Рада ліг ПФЛ затвердила заявку "Арсенал-Київ" на зняття з чемпіонату України. Столичний клуб у Першій лізі замінить запорізький "Металург". У Другій лізі залишаться дві групи по 11 команд", - зазначається у повідомленні.

Основна причина зняття київської команди з чемпіонату - погане фінансове становище клубу. Разом з тим, "Арсенал" не припинить своє існування і продовжить розвивати власну академію.

Нагадаємо, "Металург" за підсумками минулого сезону поступився у перехідних матчах за право грати у Першій лізі "Агробізнесу" з Волочиська, після чого розстався з головним тренером Олегом Тараном. Команду очолив Іван Богатир.