«Шахтар» зіграє товариський матч проти «Роми»

Поєдинок відбудеться 11 серпня в Римі.

11 серпня «Шахтар» проведе товариський поєдинок проти «Роми». Про це повідомляє Pagine Romaniste з посиланням на Corriere dello Sport.

Гра відбудеться в Італії, на домашньому для «Роми» «Стадіо Олімпіко». Проведення контрольний гри між «Шахтарем» і «Ромою» було однією з умов переходу екс-наставника «гірників» Паулу Фонсеки, який цього літа очолив римський клуб. На заміну Фонсеки в «Шахтар» прийшов ще один португальський фахівець - Луїш Каштру.

Новий сезон «Шахтар» розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє з «Динамо» Суперкубок України.