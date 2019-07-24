Молчанов і Зеленай програли на старті тенісного турніру в Гштааді
Укрінформ
Українсько-словацький дует Денис Молчанов - Ігор Зеленай достроково завершив виступ у парному розряді на турнірі тенісистів професіоналів (АТР) в Гштааді (Швейцарія) з призовим фондом €501,345 тис.
У першому колі змагань посіяні під 2-м номером Молчанов і Зеленай програли тандему з Індії Дживан Недунчежиян - Пурав Раджа - 4:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 62 хвилини.
Нагадаємо, нинішній тиждень Денис Молчанов розпочав особистим рекордом у парному рейтингу ATP (63-тє місце).