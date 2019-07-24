Ліга чемпіонів УЄФА розпочала другий відбірковий раунд

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші поєдинки другого кваліфікаційного етапу.

Найрезультативнішим видався матч в Ейндховені, де голландський ПСВ у додатковий час здобув вольову перемогу над швейцарським "Базелем" - 3:2, повідомляє Укрінформ.

У складі ПСВ відзначилися Брума (14-а хвилина), Сем Ламмерс (89) і Доніелл Мален (90+2), у "Базеля" - Альбіан Аджеті (45+1) і Омар Альдерете (79).

Результати інших поєдинків вівторка:

"Вікторія" (Чехія) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:0;

"Сабуртало" (Грузія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 0:2

голи: Міслав Оршіч (67), Бруно Петкович (78, з пенальті);

ТНС (Вельс) - "Копенгаген" (Данія) - 0:2

голи: Піерос Сотіріу (18), Роберт Сков (61, з пенальті);

"Сутьєска" (Чорногорія) - АПОЕЛ (Кіпр) - 0:1

гол: Томас Де Вінcенті (42, з пенальті).

У середу, 24 липня, пройдуть ще сім перших матчів другої відбірної стадії Ліги чемпіонів: БАТЕ (Білорусь) - "Русенборг" (Норвегія), "Ференцварош" (Угорщина) - "Валлетта" (Мальта), ЧФР (Румунія) - "Маккабі "(Тель-Авів, Ізраїль), "Марібор" (Словенія) - АІК (Швеція), "Црвена Звезда" (Сербія) - ХІК (Фінляндія), "Селтік" (Шотландія) - "Нимме" (Естонія), "Дандолк" (Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан).

Матчі у відповідь відбудуться 30 липня і 1 серпня.

Нагадаємо, київське "Динамо" розпочне виступ у Лізі чемпіонів УЄФА з третього відбіркового раунду двома поєдинками з бельгійським "Брюгге".