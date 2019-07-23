Українці здобули 7 нагород за один день Європейського олімпійського фестивалю

На ХV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) в Баку (Азербайджан) розіграли чергові нагороди.

У третій день змагань українські спортсмени виграли 7 медалей - 1 золоту, 2 срібні та 4 бронзові, повідомляє Укрінформ.

Перше "золото" для України здобули спортивні гімнасти Ілля Ковтун, Володимир Костюк та Назар Чепурний - у командній першості.

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Срібними призерами стали плавець Ростислав Крижанівський (брасс, 200 метрів) та борець греко-римського стилю Олександр Яковлєв (вагова категорія до 51 кг).

Бронзові нагороди завоювали борці вільного стилю Іван Терзі (51 кг) та Іван Семенов (65 кг), легкоатлет Артур Фельфнер (метання списа) та борець греко-римського стилю Мар'ян Голубовський (65 кг).

Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2019 пройде до 27 липня.

На фото: команда України зі спортивної гімнастики - переможець ЄЮОФ-2019.