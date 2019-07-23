Ігор Суркіс вимагає від «Динамо» вийти в групу Ліги чемпіонів – ЗМІ

Президент київського клубу озвучив головну мету цього сезону.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс поставив перед командою завдання вийти в груповий етап Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Ігор Циганик в ефірі авторської програми Циганик Live.

«Президент «Динамо» приїжджав на базу, розмовляв з футболістами і сказав, що головне завдання - потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів. І гідно там себе проявити. Це завдання найголовніше і його поставив перед футболістами і тренерським штабом команди Ігор Суркіс. Цілком ймовірно, що старт сезону в Україні не є таким визначальним для «Динамо», як прохід «Брюгге» і наступного суперника, щоб потрапити в Лігу чемпіонів», - сказав Ігор Циганик.

Кваліфікацію головного клубного турніру Європи «біло-сині» почнуть вже 6 серпня, коли на виїзді протистоятимуть «Брюгге».

Циганик також сьогодні повідомив, що матчі «Зорі» і «Динамо» в кваліфікації єврокубків, ймовірно, покажуть на телеканалі 2+2.

«Динамо» в міжсезоння вже поповнилося двома новачками - півзахисниками Мохаммедом Кадірі і Олександром Караваєвим.

Новий сезон «біло-сині» почнуть 28 липня, коли в Одесі розіграють Суперкубок України з донецьким Шахтарем. В УПЛ Динамо стартує 3 серпня гостьовим поєдинком проти ФК «Львів», а 6 серпня команда Хацкевича на виїзді зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Брюгге».