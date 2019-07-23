Українка Калініна завдала поразки 41-й"ракетці" світу на турнірі в Юрмалі

22-річна уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна успішно розпочала турнір WTA Baltic Open - International в Юрмалі (Латвія) із призовим фондом 250 тис дол.

У першому колі українська тенісистка, яка посідає 139-ту позицію в рейтингу WTA, обіграла третю "ракетку" турніру чешку ​​Катержину Синякову (№41) - 4:6, 6:4, 6:1, повідомляє Укрінфрм.

Цей матч мав закінчитися учора, але його було призупинено через дощ. Безпосередньо ж на корті суперниці провели 2 години 27 хвилин.

У другому колі українка зустрінеться з румункою Патріцією Марією Тіг (264).

У парній сітці Ангеліна зіграє разом з Варварою Флінк з Росії. ПершІ суперницІ дуету - індонезійки Беатріс Гумулья та Джессі Ромпіс.

Змагання в Юрмалі завершаться 28 липня.