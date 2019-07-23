Українські шаблістки стали шостими на угорському чемпіонаті світу з фехтування
Новоспечена чемпіонка світу Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Вороніна стартували з перемог над суперницями з Таїланду (45:22) і Японії (45:34), проте в чвертьфіналі поступилися шаблісткам Франції (34:45) і вибули з боротьби за медалі, повідомляє Укрінформ.
У "втішному" турнірі за 5-8 місця українки обіграли збірну США (45:38) і програли команді Угорщини (40:45), посівши у підсумку 6-е місце.
У фіналі жіночого турніру шаблісток француженки зустрінуться з росіянками. "Бронзу" розіграють збірні Республіки Корея та Італії.
Чоловіча збірна України з фехтування на рапірах фінішувала на 14-й позиції.
1/16 фіналу: Україна - Колумбія - 45:42
1/8 фіналу: Україна - Росія - 18:45
турнір за 9-16 місця: Україна - Велика Британія - 34:45, Україна - Угорщина - 45:43, Україна - Польща - 38:45.
На чемпіонаті світу в Будапешті українські фехтувальники завоювали 4 медалі - 1 золоту (Ольга Харлан, шабля), 1 срібну (чоловіки, команда, шпага) та 2 бронзові (Ігор Рейзлін, шпага; Олена Кривицька, шпага).