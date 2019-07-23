"Дніпро" буде сіяним у кваліфікації Кубка Європи ФІБА

24 липня відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду та регулярного сезону Кубка Європи Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА).

Від України в кваліфікації стартуватимуть баскетболісти "Дніпра". На цій стадії українська команда буде сіяною і гратиме матч-відповідь вдома, повідомляє прес-служба ФБУ.

Ймовірними суперниками "Дніпра" у кваліфікації є "Борисфен" (Білорусь), "Раховичі" (Косово), "Борас Баскет" (Швеція), "Бероє" (Болгарія) і "Тарту" (Естонія).

До регулярного сезону Кубка Європи ФІБА може потрапити й "Київ-Баскет". Це відбудеться, якщо він програє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Усього в регулярному сезоні КЄ виступатимуть 32 команди у восьми групах. Учасники - 5 переможців кваліфікації, 12 команд з прямим потраплянням у регулярний сезон, а також 15 клубів з кваліфікації Ліги чемпіонів.