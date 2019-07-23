Жданов просить нову владу зберегти Мінмолодьспорту
Коментарі міністра оприлюднено на сайті Міністерства молоді та спорту.
«Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення. Слід продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури», - наголосив Жданов.
За його словами, функціонування Міністерства молоді та спорту як окремого і самостійного органу виконавчої влади є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд.
«Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні», - переконаний Жданов.
Як повідомляв Укрінформ, в партії «Слуга народу» допустили обʼєднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство.