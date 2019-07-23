Жданов просить нову владу зберегти Мінмолодьспорту

Жданов просить нову владу зберегти Мінмолодьспорту

Укрінформ
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував плани нової влади щодо можливого приєднання Міністерства молоді та спорту до Міністерства культури та Інформаційної політики.

Коментарі міністра оприлюднено на сайті Міністерства молоді та спорту.

«Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення. Слід продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури», - наголосив Жданов.

За його словами, функціонування Міністерства молоді та спорту як окремого і самостійного органу виконавчої влади є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд.

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«Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні», - переконаний Жданов.

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Як повідомляв Укрінформ, в партії «Слуга народу» допустили обʼєднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство.

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