"Барселона" хоче подовжити контракт з Мессі до 2023 року

Президент "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу планує перепідписати контракт зі знаменитим аргентинським форвардом Ліонелем Мессі.

Нова угода діятиме до 2023 року, повідомляє ESPN,

"Нинішній контракт зіркового аргентинця дійсний до 2021 року, проте у документі прописана умова про його автоматичне продовження до 2022-го. Бартомеу заявив, що готовий розпочати переговори з батьком Мессі, аби укласти нову угоду", - заначаєється у повідомленні.

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Мессі дебютував у професіональному футболі 2004 року і з того часу грає у складі каталонців. За цей час аргентинець відіграв за "Барселону" 687 матчів, в яких забив 603 м'ячі.

2023 року Мессі буде 36.