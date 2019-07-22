Реєстрацію на "Ігри нескорених" продовжили до 26 липня

Термін реєстрації на "Ігри нескорених" продовжено до 26 липня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів у Twitter.

"Термін реєстрації на "Ігри нескорених" продовжено до 26 липня. Чекаємо вас та ваших побратимів та посестр 27 липня у Києві на крайньому тестуванні", - йдеться у повідомленні.

❗️Маємо чудову новину!🥳



‼️Термін реєстрації на «Ігри Нескорених» продовжено до 26 липня.



👉Заходьте на сайт: https://t.co/nZTGFxFBWv, реєструйтеся та долучайтесь до команди Нескорених!



😍Чекаємо вас та ваших побратимів та посестр 27 липня у Києві на крайньому тестуванні. pic.twitter.com/mDQfXQIL8U — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) 22 липня 2019 р.

Для участі у заході необхідно зареєструватись за посиланням.

Ігри нескорених — це найбільші в світі міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Кожні Ігри об’єднують сотні бійців та їхні родини, стають майданчиком для взаємної підтримки та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми змаганнями з трибун.

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Україна долучилась до Ігор нескорених в 2017 році, дебютувавши на змаганнях в Торонто.

2020 року збірна України після завершення Національних ігор візьме участь в Іграх нескорених у Гаазі.