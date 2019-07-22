Голкіпер ФК "Динамо" Бущан: Ми з "Брюгге" в рівних умовах, рівні й наші шанси

Футбольний воротар київського "Динамо" Георгій Бущан поділився думками про сьогоднішнє жеребкуванні 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, що назвала суперником його команди бельгійський "Брюгге".

На думку голкіпера, головне у майбутніх матчах показати хороший футбол і пройти далі, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Як сопенік? Начебто, непоганий. Так само як і те, що перший матч ми проводимо на його полі. Вважаю, перед першою грою з "Брюгге" ми в рівних умовах, і шанси наші на вихід до наступного раунду 50 на 50... Упевнений, що про "Брюгге" зразка минулого сезону ми знатимемо все. А яка це зараз команда, які в ній відбулися зміни, думаю, ніхто особливо поки не знає. Цей клуб, як і ми, лише підходить до сезону. У цьому плані, до речі, ми теж перебуваємо із суперником в рівних умовах", - заявив Бущан.

Нагадаємо, матчі "Динамо" проти "Брюгге" пройдуть 6-го або 7-го та 13 серпня. Переможець пари вийде до раунду плей-офф Ліги чемпіонів, невдаха зіграє у груповому турнірі Ліги Європи.