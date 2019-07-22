Стаховський виступить на турнірі АТР в американському місті Бінгемптон
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський, який виграв напередодні парний титул на турнірі ATP в Ньюпорті, на нинішній нелелі зіграє в іншому американському місті - Бінгемптоні.
Організатори змагань Levene Gouldin & Thompson challenger із призовим фондом 54 тис 160 дол надали киянину wild card, повідомляє Укрінформ.
Стаховський посіяний у Бігемптоні під третім номером і вступить у боротьбу з другого кола.
Змагання триватимуть з 22-го по 28 липня.