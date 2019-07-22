Стаховський після успіху в США: Радий, що зберіг переможну статистику фіналів

Український тенісист Сергій Стаховський, який разом з іспанцем Марселем Гранольєрсом став переможцем турніру ATP у Ньюпорті (США) із призовим фондом 652 тис 245 дол, після парного фінального матчу поділився еміціямі.

Киянин, зокрема, зазначив, що за кар'єру він виграв усі свої вісім фіналів, повідомляє BTU.

"Я зі всією відповідальністю підійшов до нинішнього виступу в парі. Заради цього навіть знявся з кваліфікації турніру в Атланті. І ми з Марселем виграли! Я дуже щасливий, що зберіг свою статистику у фіналах (8 перемог у 8-ми поєдинках). Спасибі турніру за відмінну атмосферу", - сказав Стаховський.

Читайте також: Українські тенісисти піднялися у парному світовому рейтингу

Як інформувало агентство, у фінальному поєдинку турніру в Ньюпорті Стаховський і Гранольєрс у трьох сетах здолали пару Марсело Аревало (Сальвадор) - Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика) - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.