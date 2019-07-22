Українські тенісисти піднялися у парному світовому рейтингу

Представники чоловічого українського тенісу останнім часом демонструють непогані результати у парному розряді.

Так, Денис Молчанов, який дійшов до півфіналу турніру в Умазі, досяг свого кращого результату в кар'єрі (63-е місце), повідомляє Укрінформ.

Сергій Стаховський, який виграв титул у Ньюпорті, піднявся на 54 рядків і посыдаэ нинішнього тижня в парному рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) 147-е місце. Лідирує у списку колумбієць Хуан-Себастьян Кабаль.

В одиночному розряді першою чоловічою "ракеткою" України залишається Стаховський (144-й у світі), Ілля Марченко йде 357-м.

Лідер - серб Новак Джокович.

На фото: Денис Молчанов.