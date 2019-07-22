Легкоатлет Коноваленко виграв "золото" чемпіонату Європи з особистим рекордом

На чемпіонаті Європи U-20 в Швеції Україна здобула чотири золоті медалі.

Український легкоатлет Артем Коноваленко завоював «золото» чемпіонату Європи U-20 в потрійному стрибку. Про це повідомляє XSport.

У шведському Буросі Коноваленко в четвертій спробі встановив новий особистий рекорд - 16,50 метра. Також цей результат є найкращим у сезоні в Європі серед атлетів до 20 років. Раніше таким був стрибок на 16,30 метра від того ж Коноваленка в Румунії.

Відзначимо, що медаль Коноваленка стала шостою для збірної України в Швеції. Раніше метальники молота Михайло Кохан і Валерія Іваненко, а також висотниця Ярослава Магучих завоювали «золото», тоді як висотник Олег Дорощук і жердинник Ілля Кравченко – «срібло».

Нагадаємо, українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук потрапила в трійку призерів етапу Діамантової ліги в Лондоні.