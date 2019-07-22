«Дніпро» набув сил на кар'єрі

Ветерани «Дніпра» відзначають 30-річчя перемоги в Кубку СРСР.

Ветерани «Дніпра» в рамках сезону, присвяченого 30-річчю перемоги у Кубку СРСР, провели матч в Горішніх Плавнях проти збірної Ferrexpo. Гра відбулася з нагоди прийдешнього Дня металурга. У складі господарів грали футболісти «Гірника-Спорт» різних років, а також деякі працівники підприємств. Особливий підтекст зустріч мала для відомого захисника «Дніпра» Сергія Пучкова, який залишив в Горішніх Плавнях помітний тренерський слід. Перед грою чи не кожен, хто прийшов на стадіон, дуже тепло вітався із Сергієм Валентиновичем — здавалося, що його там знають всі.

— Так, це моя колишня команда, якій було віддано багато любові, — сказав Сергій Пучков після матчу. — Мене тут дуже добре зустріли, і приємно було бачити в складі Ferrexpo сьогодні хлопців, які грали ще тоді в мене. Велике спасибі Горішнім Плавням за запрошення, за те, що зробили свято і для вболівальників, і для нас, ветеранів.

— Тепла зустріч, тим не менш, не означала товариської гри.

— А як інакше? Перед цим ми їздили до Латвії, і там теж була серйозна гра. Тут теж ми програвали і, як завжди, проявили волю до перемоги — це наше дніпровське.

— Господарі не образились? Пустять вас сюди ще?

— Це футбол. Нехай молодь вчиться. У нас грали 70-річний Лябик, Федоренко, якому 64 роки, та й ми всі вже не молоді.

У господарів, чий середній вік дійсно був суттєво нижчим, ніж у дніпрян, був також свій ветеран. Андрію Сухомлину вже 63 роки, але він діяв на полі з великою енергією.

— Команда задоволена, відіграли добре, але результат нас трохи не влаштував, — посміхнувся ветеран футболу Горішніх Плавнів. — У футбол граю, можна сказати, все життя. У нас завжди було добре поставлено все, що стосується спортивних змагань — грали в усі види спорту. Я з 1974 року грав за «Гірник» 20 років — і з тих пір працюю на ГЗК.

Ветерани «Дніпра» приїхали з візитом до Горішніх Плавнів вже вдруге. Господарі за традицією, крім футбольної, організували і культурну програму. Після невеликої оглядової екскурсії містом залізної руди і трикотажу (крім видобувних підприємств, тут працює близько 200 великих і малих швейних фабрик) ветерани «Дніпра» опинилися на Єристівському ГЗК. Він вважається відносно молодим (11 років) і невеликим (площа кілька квадратних кілометрів), але його вигляд і розміри машин, що там працюють, вразили.

— Два роки тому ми теж були тут на кар'єрі, тільки на іншому, більш старому і великому, — згадував Василь Лябик. — Тут важка праця. Та й взагалі, будь-яка робота нелегка: на заводах, на шахтах. І у спортсменів теж важка праця. Хто займається професійно спортом, це знає.

Кажуть, що кар'єр є місцем сили. Багато хто знаходять місця, де черпають енергію від землі. Можливо, таке відбувається через те, що якраз в цій місцевості проходить тектонічний злам. І ймовірно, що таке місце мимоволі відкрили дніпровські футболісти, які під час матчу зуміли знайти в собі сили відігратися і вирвати перемогу.

Ferrexpo: Лапочкін, Білошицький, Кравець, Конов, Ткачук, Чернушенко, Звір, Вербовенко, Смаков, Небрат, Лабортас. На заміни виходили: Романюк, Пирожков, Лобов, Поправка, Сухомлин, Шепелєв.

«Дніпро»: Жилкін, Буц, Горілий, Гревцов, Миргородський, Пучков, Полунін, Лябік, Червоний, О.Таран, Федоренко. На заміни виходили: Яковенко, Павлюченко, Рикун, Дмитрієв, П.Таран

Голи: Поправка (30), П.Таран (33), Полунін (41)

Молодші господарі в першому таймі (матч складався з двох 30-хвилинок) мали перевагу, але досвідчена оборона дніпрян грамотно читала гру, перериваючи всі численні передачі до штрафного. «Дніпро» до перерви атакував небагато, але два дуже хороших моменти мав. А коли здавалося, що на перерву команди так і підуть без голів, на п'ятачку перед воротами Жилкіна зорієнтувався фактурний форвард Поправка, який переправив головою м'яч у сітку. Дніпряни трохи попресували арбітра щодо ймовірного офсайду, але той був непохитний. Та й гол, об'єктивно кажучи, був чистий.

Однак цей епізод розпалив футболістів «Дніпра», які не люблять програвати ні на професійному, ні на ветеранському рівні. У другому таймі дніпровські зірки завелися і, забувши про всі колишні травми, пішли вперед.

— Звісно, ми завелись, — зізнався півзахисник «Дніпра» Костянтин Павлюченко. — У них вийшли молоді гравці, і довелося перемикатися з другої швидкості на третю, а потім — на четверту. П'яту вже вмикати важко (сміється).

Павлюченко був безпосередньо причетний до того, що «Дніпру» досить швидко вдалося відігратися — син легендарного бомбардира «Дніпра» Павло Таран головою замкнув його подачу справа. Потім були ще кілька атак, коли забивати могли той же Таран, Дмитрієв, Полунін. І, нарешті, на 41-й хвилині був створений справжній шедевр. Андрій Полунін, як в молоді роки, виконав штрафний, закрутивши м'яч повз стінку в дев'ятку.

— Судячи з того, як вийшло, напевно, ще щось можемо, — посміхався після гри задоволений автор гола. — Навіть через 15 років після закінчення кар'єри. Вийшло так, що аж сам не повірив! Думав, вже не доб'ю з цієї відстані — і так вдало влучив. Приємно!

Цей гол, як з'ясувалося, став переможним. Буквально за хвилину Павлюченко з пенальті влучив у поперечину, і господарі потім в кінцівці прагнули зрівняти слизький рахунок. Кілька разів виручив дніпрян Геннадій Жилкін, а в одному епізоді його підстрахував Юрій Гревцов, який встиг за рахунок ривка вибити м'яч з лінії воріт. Рахунок так і залишився 2:1 на користь «Дніпра», який, до речі, їздив в Горішні Плавні зі своєю групою підтримки — командою Angels.

— Будь-який воротар хоче проявити себе якомога більше, — говорив після гри Геннадій Жилкін. — Суперники не давали нам стояти, але хлопці в «Дніпрі» все майстровиті, з досвідом. Другий гол Андрій Полунін взагалі виконав шедеврально. Приємно показувати красивий футбол на такому полі.

— Ми дуже раді, що наші працівники змогли зіграти на одному полі з тими, за кого вони вболівали, коли вчилися у Кривому Розі та Дніпрі. Вони ходили на «Метеор», на «Дніпро-Арену» і вболівали за цих людей. А сьогодні, напередодні Дня металурга, вони отримали можливість зіграти з ними. Ми хотіли подарувати їм це спортивне свято, тому що ті, хто добре працює, повинні і добре відпочивати, — сказав організатор матчу Руслан Клименко.