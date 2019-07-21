Українські шпажистки стали четвертими на угорському чемпіонаті світу з фехтування

Шпажистки Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Джоан Фейбі Бежура і Ксенія Пантелеєва посіли 4-те місце у командному турнірі чемпіонату світу з фехтування, який проходить у Будапешті (Угорщина).

Після перемог над збірними Ізраїлю (45:27), Франції (45:44) та Польщі (45:38) українки у півфіналі поступилися росіянкам (40:42), а у матчі за "бронзу" - італійкам (36:45) і посіли у підсумку 4-те місце, повідомляє Укрінформ.

У фіналі чемпіонату світу з фехтування зустрінуться команди шпажисток Китаю та Росії.