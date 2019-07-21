Зінченко обіграв конкурента за місце в основі ФК

Зінченко обіграв конкурента за місце в основі ФК "Манчестер Сіті" - британські ЗМІ

Укрінформ
Британська преса похвалила українського футболіста Олександра Зінченка за матч Premier League Asia Trophy проти "Вулвергемптона".

"МанСіті" програв в серії пенальті - 2:3 (основний час - 0:0), однак хавбек збірної України отримав хорошу оцінку, повідомляє Zbirna.com

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Видання Manchester Evening News, зокрема, зазначає, що Зінченко впевнено впорався зі своїми оборонними функціями на лівому фланзі. Навпаки, дії конкурента Зінченка - Анхеліньйо, який вийшов на поле замість українця, не вразили.

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