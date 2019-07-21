Плавець Андрій Говоров вийшов у фінал чемпіонату світу на 50-метрівці батерфляєм

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

Українець Андрій Говоров, який з кращим часом (22,84 секунди) виграв попередні запливи на 50-метрівці батерфляєм серед 94-х учасників, потрапив у фінал змагань з третім результатом у півфіналі (22,80), повідомляє Укрінформ.

Переможець та призери світової першості на 50-метрівці батерфляєм визначаться 22 липня.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.