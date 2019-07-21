Кращий бомбардир української баскетбольної Суперліги гратиме в Італії

Кращий бомбардир української баскетбольної Суперліги гратиме в Італії

Укрінформ
Американський баскетбольний захисник Ті Джей Кромер продовжить клубну кар’єру в Італії. 

Баскетболіст уклав угоду з клубом "Удіне", повідомляє прес-служба ФБУ. 

Минулого сезону Кромер виступав за харківський "Політехнік", у складі якого став кращим бомбардиром української Суперліги. У 20-ти матчах за харків’ян він у середньому набирав 23 очки, робив 4,5 підбирання, 6 передач за поєдинок.

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"Удіне" виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Італії.

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