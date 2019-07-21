Дзюдоїст Тимур Валеєв нестиме прапор України на відкритті Олімпійського фестивалю

Увечері 21 липня у Баку (Азербайджан) відбудеться урочиста церемонія відкриття ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Під час параду збірних-учасниць прапороносцем збірної України буде представник дзюдо Тимур Валеєв, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Безумовно, мені дуже приємно, що саме я понесу прапор рідної країни на урочистій церемонії відкриття цього чудового масштабного спортивного свята Європи. Уперше мені випала така честь під час Гімназіади, тому добре пам’ятаю це відчуття гордості за себе, за збірну - за всю Україну. Дякую команді за таку довіру й зичу усім нашим спортсменам успіхів в Баку-2019", - сказав срібний призер Всесвітньої гімназіади-2018 та чемпіонату Європи-2019 серед кадетів.

Читайте також: Шпажистка Катерина Чорній буде Молодим послом України на Олімпійському фестивалі

Нагадаємо, у столиці Азербайджану Україна представлена 68-ма спортсменами, які виступлять у 7-ми з 10-ти видів спорту.