Українець Дев'ятьяров виграв парний титул на турнірі ITF у Португалії

25-річний харків'янин Марат Дев'ятьяров став переможцем в парному розряді на турнірі ITF M15 в місті Каштелу-Бранку (Португалія).

У вирішальному матчі українець і колумбієць Едуардо Струвей з Колумбії, посіяні під другим номером, обіграли третіх сіяних португальських тенісистів Франсішку Діаша та Гонсало Фалькау - 6:4, 7:5, повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, у березні нинішнього року Марат став чемпіоном у парному розряді турніру в Каїрі (Єгипет). Усього ж в активі українського тенісиста п'ятнадцять титулів турнірів ITF.