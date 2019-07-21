Завацька програла у кваліфікації тенісного турніру у Палермо

Уродженка Луцька Катаріна Завацька не змогла пробитися до основної сітки турніру WTA International у Палермо (Італія) із призовим фондом 250 тис дол.

У першому матчі кваліфікації 19-річна українка програла представниці Бразилії Габріелі Се, яка посідає 298-у позицію у світовій класифікації, повідомляє Укрінформ.

Результат поєдинку, який тривав 3 години 13 хвилин - 7:5, 4:6, 4:6.

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Нагадаємо, перед змаганнями у Палермо Завацька выиграла два турніри поспіль, здобула 10 перемог поспіль і поліпшила своє персональне досягнення, піднявшись на 133-й рядок рейтингу WTA.