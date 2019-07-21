Визначилися потенційні суперники "Маріуполя" і "Зорі" в Лізі Європи

Стали відомі імена потенційних суперників українських футбольних клубів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

Як відомо, на цій стадії Україну представлятиме "Маріуполь", до якого може приєднатися луганська "Зоря" в разі перемоги в другому раунді кваліфікації над чорногорською "Будучностю", повідомляє Укрінформ.

"Маріуполь" опинився серед несіяних команд в групі 3. Суперником підопічних Олександра Бабича можуть стати переможці пар "Гент" (Бельгія) - "Вііторул" (Румунія), "Вулверхемптон" (Англія) - "Крусейдерс" (Північна Ірландія), "Легія" (Польща) - КуПС (Фінляндія), АЗ (Голландія) - "Хеккен" (Швеція), а також "Мідтьюлланд" (Данія).

"Зоря", в разі проходу "Будучності", буде в числі сіяних групи 5. Серед потенційних суперників луганчан - переможці протистоянь "Утрехт" (Голландія) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина), ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія), "Люцерн" (Швейцарія) - "Клаксвік" (Фарерські острови), "Гонвед" (Угорщина) - "Університатя" (Румунія), а також "Трабзонспор" (Туреччина) і "Бней Ієгуда" (Ізраїль).

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА відбудеться 22 липня в швейцарському Ньйоні.