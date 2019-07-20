Українські синхроністки виграли "бронзу" в комбінації на чемпіонаті світу

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання бронзовим призером в комбінації стала збірна України у складі Єлизавети Яхно, Анастасії Савчук, Владислави і Марини Алексіївих, Яни Наріжної, Катерини Резник, Аліни Шинкаренко, Олександри Коваленко, Валерії Апрєлєвої та Вероніки Гришко, які показали 3-й результат (94,5333 бала) серед 12-ти команд фіналу, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму набрали росіянки (98,0000), "срібло" дісталося китаянкам (96,5667).

В активі українських синхроністок на нинішньому чемпіонаті світу 6 нагород - 1 золота і 5 бронзових.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.