УЄФА покарав Українську асоціацію футболу за порушення під час матчу Україна - Сербія

Комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни прийняв рішення стосовноо порушень під час відбіркового матчу Євро-2020 Україна - Сербія, який відбувся 7 червня нинішнього року на "Арені Львів".

Українська асоціація футболу отримала звинувачення за чотирма пунктами, і їй доведеться сплатити штраф, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"На Арені Львів" запалювали фаєри, кидали предмети у напрямку поля, блокували сходи, застосовували лазерні указки. У цьому зв'язку УАФ доведеться сплатити 15 тис 250 євро штрафу за феєрверки та блокування проходів. За іншими звинуваченнями справу була закрито", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, збірна України у Львові розгромила сербів - 5:0. Дублями відзначилися Віктор Циганков та Євген Коноплянка, ще одного м'яча забив Роман Яремчук.