Молчанов і Зеленай програли парний півфінал турніру АТР в Умазі

Молчанов і Зеленай програли парний півфінал турніру АТР в Умазі

Укрінформ
Українсько-словацький дует Денис Молчанов - Ігор Зеленай не змогли подолати півфінальну стадію парної сітки турніру АТР у місті в Умаг (Хорватія) із призовим фондом 524 тис 340 євро.

Молчанов і Зеленай у трьох сетах поступилися  2-й сіяній парі Робін Гаасе (Голландія)/Філіпп Освальд (Австрія) - 5:7, 6:1, 8:10, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 26 хвилин.

Читайте також: Стаховський вийшов до парного півфіналу тенісного турніру в Ньюпорті

Минулого сезону в Умазі Молчанов і Зеленай пройшли перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-