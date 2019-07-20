Молчанов і Зеленай програли парний півфінал турніру АТР в Умазі
Укрінформ
Українсько-словацький дует Денис Молчанов - Ігор Зеленай не змогли подолати півфінальну стадію парної сітки турніру АТР у місті в Умаг (Хорватія) із призовим фондом 524 тис 340 євро.
Молчанов і Зеленай у трьох сетах поступилися 2-й сіяній парі Робін Гаасе (Голландія)/Філіпп Освальд (Австрія) - 5:7, 6:1, 8:10, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 26 хвилин.
Минулого сезону в Умазі Молчанов і Зеленай пройшли перший раунд, після чого програли у чвертьфіналі.